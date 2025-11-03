Cégjegyzék
Luminar Technologies
Itt dolgozik? Igényelje cégét
    Levels FYI Logo
  • Fizetések
  • Adatelemző

  • Összes Adatelemző fizetés

Luminar Technologies Adatelemző Fizetések

Az átlagos Adatelemző teljes kompenzáció in United States a Luminar Technologies cégnél $91.3K és $130K yearként között mozog. Tekintsd meg a Luminar Technologies teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/3/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$103K - $118K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$91.3K$103K$118K$130K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Csak még 3 több Adatelemző beküldésres itt: Luminar Technologies van szükségünk a feloldáshoz!

Hívd meg barátaidat és közösségedet, hogy névtelenül osszák meg fizetésüket kevesebb mint 60 másodperc alatt. Több adat jobb betekintést jelent az olyan álláskeresők számára, mint te és közösségünk!

💰 Összes megtekintése Fizetések

💪 Hozzájárulás Az ön fizetése

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Luminar Technologies cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (25.00% éves)



Kapj Ellenőrzött Fizetéseket a Postaládádba

Iratkozz fel az ellenőrzött Adatelemző ajánlatokra.E-mailben megkapod a kompenzációs részletek részletes bontását. Tudj Meg Többet

Ez az oldal a reCAPTCHA és a Google Adatvédelmi Irányelvei és Szolgáltatási Feltételei védelmében áll.

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Adatelemző pozícióra a Luminar Technologies cégnél in United States évi $129,800 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Luminar Technologies cégnél a Adatelemző szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $91,300.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Luminar Technologies cégnél

Kapcsolódó cégek

  • LinkedIn
  • Aurora
  • Google
  • Facebook
  • Apple
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források