Luminance Szoftvermérnök Fizetések

A medián Szoftvermérnök kompenzációs in United Kingdom csomag a Luminance cégnél összesen £69K yearként. Tekintsd meg a Luminance teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/3/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Luminance
Software Engineer
Cambridge, EN, United Kingdom
Összesen évente
£69K
Szint
Senior
Alapbér
£69K
Stock (/yr)
£0
Bónusz
£0
Cégnél töltött évek
0-1 Év
Tapasztalat (év)
2-4 Év
Mik a karrierszintek a Luminance?
Block logo
+£43.9K
Robinhood logo
+£67.4K
Stripe logo
+£15.1K
Datadog logo
+£26.5K
Verily logo
+£16.7K
Gyakorlati fizetések

Közreműködés

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Luminance cégnél in United Kingdom évi £73,934 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Luminance cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in United Kingdom jelentett medián éves teljes kompenzáció £68,986.

