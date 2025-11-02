Cégjegyzék
Lumentum
Itt dolgozik? Igényelje cégét
    Levels FYI Logo
  • Fizetések
  • Gépészmérnök

  • Összes Gépészmérnök fizetés

Lumentum Gépészmérnök Fizetések

A medián Gépészmérnök kompenzációs in United States csomag a Lumentum cégnél összesen $150K yearként. Tekintsd meg a Lumentum teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/2/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Lumentum
Mechanical Engineer
San Jose, CA
Összesen évente
$150K
Szint
Senior
Alapbér
$133K
Stock (/yr)
$10K
Bónusz
$6.8K
Cégnél töltött évek
3 Év
Tapasztalat (év)
6 Év
Mik a karrierszintek a Lumentum?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Legfrissebb fizetési bejelentések
HozzáadásKomp hozzáadásaKompenzáció hozzáadása

Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Adatok exportálásaNyitott állások megtekintése

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

A Lumentum cégnél a Részvény/tőke juttatások 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)



Kapj Ellenőrzött Fizetéseket a Postaládádba

Iratkozz fel az ellenőrzött Gépészmérnök ajánlatokra.E-mailben megkapod a kompenzációs részletek részletes bontását. Tudj Meg Többet

Ez az oldal a reCAPTCHA és a Google Adatvédelmi Irányelvei és Szolgáltatási Feltételei védelmében áll.

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Gépészmérnök pozícióra a Lumentum cégnél in United States évi $225,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Lumentum cégnél a Gépészmérnök szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $148,250.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Lumentum cégnél

Kapcsolódó cégek

  • Ciena
  • CommScope
  • Harmonic
  • Vonage
  • Casa Systems
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források