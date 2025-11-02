Cégjegyzék
Lumentum Adatelemző Fizetések

Az átlagos Adatelemző teljes kompenzáció in Canada a Lumentum cégnél CA$66.4K és CA$94.2K yearként között mozog. Tekintsd meg a Lumentum teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/2/2025

Átlagos Teljes Juttatás

CA$75.4K - CA$89.3K
Canada
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
CA$66.4KCA$75.4KCA$89.3KCA$94.2K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

A Lumentum cégnél a Részvény/tőke juttatások 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Adatelemző pozícióra a Lumentum cégnél in Canada évi CA$94,208 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Lumentum cégnél a Adatelemző szerepkörre in Canada jelentett medián éves teljes kompenzáció CA$66,355.

