Cégjegyzék
Luma AI
Itt dolgozik? Igényelje cégét

Luma AI Fizetések

A Luma AI fizetése $53,560 éves teljes kompenzációtól egy Adatelemző pozícióhoz az alsó végén $150,750-ig egy Szoftvermérnök pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Luma AI. Utoljára frissítve: 11/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Adatelemző
$53.6K
Szoftvermérnök
$151K
Hiányzik a pozíciód?

Keress minden fizetést a kompenzációs oldalunkon vagy add hozzá a fizetésed hogy segíts feloldani az oldalt.


GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Luma AI cégnél: Szoftvermérnök at the Common Range Average level évi $150,750 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Luma AI cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $102,155.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Luma AI cégnél

Kapcsolódó cégek

  • Tesla
  • Intuit
  • Lyft
  • Pinterest
  • Stripe
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/luma-ai/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.