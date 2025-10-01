Cégjegyzék
luizalabs Szoftvermérnök Fizetések Greater Sao Paulo helyen

A medián Szoftvermérnök kompenzációs in Greater Sao Paulo csomag a luizalabs cégnél összesen R$151K yearként. Tekintsd meg a luizalabs teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/1/2025

Medián fizetési csomag
company icon
luizalabs
iOS Engineer
Sao Paulo, SP, Brazil
Összesen évente
R$151K
Szint
Senior iOS Engineer
Alapbér
R$151K
Stock (/yr)
R$0
Bónusz
R$0
Cégnél töltött évek
0 Év
Tapasztalat (év)
5 Év
Mik a karrierszintek a luizalabs?

R$880K

Legfrissebb fizetési bejelentések
HozzáadásKomp hozzáadásaKompenzáció hozzáadása

Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Gyakorlati fizetések

Közreműködés

GYIK

Egyéb források