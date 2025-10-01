Cégjegyzék
Lucid Terméktervező Fizetések Salt Lake City Greater Area helyen

A medián Terméktervező kompenzációs in Salt Lake City Greater Area csomag a Lucid cégnél összesen $137K yearként. Tekintsd meg a Lucid teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/1/2025

Medián fizetési csomag
Lucid
UX Designer II
South Jordan, UT
Összesen évente
$137K
Szint
II
Alapbér
$107K
Stock (/yr)
$30K
Bónusz
$0
Cégnél töltött évek
2 Év
Tapasztalat (év)
3 Év
Mik a karrierszintek a Lucid?

$160K

Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

A Lucid cégnél a Részvény/tőke juttatások 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Terméktervező pozícióra a Lucid cégnél in Salt Lake City Greater Area évi $218,970 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Lucid cégnél a Terméktervező szerepkörre in Salt Lake City Greater Area jelentett medián éves teljes kompenzáció $120,500.

Egyéb források