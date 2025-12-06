Cégjegyzék
Lotlinx Kiberbiztonsági elemző Fizetések

Az átlagos Kiberbiztonsági elemző teljes kompenzáció a Lotlinx cégnél CA$117K és CA$163K yearként között mozog. Tekintsd meg a Lotlinx teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/6/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$91.7K - $107K
Canada
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$84.7K$91.7K$107K$119K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Kiberbiztonsági elemző pozícióra a Lotlinx cégnél évi CA$163,230 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Lotlinx cégnél a Kiberbiztonsági elemző szerepkörre jelentett medián éves teljes kompenzáció CA$116,593.

