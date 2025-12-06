Cégjegyzék
Lotlinx
Lotlinx Adattudós Fizetések

Az átlagos Adattudós teljes kompenzáció in Canada a Lotlinx cégnél CA$63.1K és CA$88.2K yearként között mozog. Tekintsd meg a Lotlinx teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/6/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$49.7K - $60.2K
Canada
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$45.9K$49.7K$60.2K$64.1K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Mik a karrierszintek a Lotlinx?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Adattudós pozícióra a Lotlinx cégnél in Canada évi CA$88,215 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Lotlinx cégnél a Adattudós szerepkörre in Canada jelentett medián éves teljes kompenzáció CA$63,119.

Egyéb források

