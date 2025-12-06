Cégjegyzék
Logitech Gépészmérnök Fizetések

A Gépészmérnök kompenzáció in Taiwan a Logitech cégnél NT$1.68M yearként a I3 szinthez és NT$2.48M yearként a I4 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Taiwan csomag összesen NT$1.74M. Tekintsd meg a Logitech teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/6/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
I1
$ --
$ --
$ --
$ --
I2
$ --
$ --
$ --
$ --
I3
$54.7K
$48.4K
$1.3K
$5.1K
I4
$80.9K
$71.4K
$3.2K
$6.3K
Megtekintés 3 További szintek
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Logitech cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (25.00% éves)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Gépészmérnök pozícióra a Logitech cégnél in Taiwan évi NT$3,092,238 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Logitech cégnél a Gépészmérnök szerepkörre in Taiwan jelentett medián éves teljes kompenzáció NT$2,102,334.

