Az átlagos Jogi teljes kompenzáció in United States a Logitech cégnél $219K és $311K yearként között mozog. Tekintsd meg a Logitech teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/6/2025
Átlagos Teljes Juttatás
25%
ÉV 1
25%
ÉV 2
25%
ÉV 3
25%
ÉV 4
A Logitech cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:
25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (25.00% éves)
