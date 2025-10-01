Cégjegyzék
Logitech
Logitech Üzleti elemző Fizetések Greater Austin Area helyen

A Üzleti elemző kompenzáció in Greater Austin Area a Logitech cégnél összesen $150K yearként a I3 szinthez. Tekintsd meg a Logitech teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/1/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
I1
$ --
$ --
$ --
$ --
I2
$ --
$ --
$ --
$ --
I3
$150K
$135K
$0
$14.5K
I4
$ --
$ --
$ --
$ --
Megtekintés 3 További szintek
$160K

Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Logitech cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (25.00% éves)



GYIK

The highest paying salary package reported for a Üzleti elemző at Logitech in Greater Austin Area sits at a yearly total compensation of $155,000. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Logitech for the Üzleti elemző role in Greater Austin Area is $144,000.

Egyéb források