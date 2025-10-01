Cégjegyzék
Loggi Szoftvermérnöki vezető Fizetések Greater Sao Paulo helyen

A medián Szoftvermérnöki vezető kompenzációs in Greater Sao Paulo csomag a Loggi cégnél összesen R$491K yearként. Tekintsd meg a Loggi teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/1/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Loggi
Software Engineering Manager
Sao Paulo, SP, Brazil
Összesen évente
R$491K
Szint
L5
Alapbér
R$368K
Stock (/yr)
R$123K
Bónusz
R$0
Cégnél töltött évek
0-1 Év
Tapasztalat (év)
11+ Év
Mik a karrierszintek a Loggi?

R$880K

Legfrissebb fizetési bejelentések
Kompenzáció hozzáadása

Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
Közreműködés

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnöki vezető pozícióra a Loggi cégnél in Greater Sao Paulo évi R$928,570 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Loggi cégnél a Szoftvermérnöki vezető szerepkörre in Greater Sao Paulo jelentett medián éves teljes kompenzáció R$543,941.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Loggi cégnél

