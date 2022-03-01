Cégjegyzék
Loadsmart
Itt dolgozik? Igényelje cégét

Loadsmart Fizetések

A Loadsmart fizetése $38,921 éves teljes kompenzációtól egy Terméktervező pozícióhoz az alsó végén $88,094-ig egy Szoftvermérnöki vezető pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Loadsmart. Utoljára frissítve: 9/16/2025

$160K

Kapd meg, amit megérdemelsz

Több ezer ajánlatot tárgyaltunk már ki, és rendszeresen érünk el 30 ezer dollár+ (néha 300 ezer dollár+) növekedést. Tárgyaltasd ki a fizetésed vagy a önéletrajzod átnézését kérd igazi szakértőktől - olyan toborzóktól, akik ezt naponta csinálják.

Szoftvermérnök
Median $71.9K
Szoftvermérnöki vezető
Median $88.1K
Adattudós
$60.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Terméktervező
$38.9K
Hiányzik a pozíciód?

Keress minden fizetést a kompenzációs oldalunkon vagy add hozzá a fizetésed hogy segíts feloldani az oldalt.


Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

A Loadsmart cégnél a Részvény/tőke juttatások 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)

Van kérdése? Kérdezze meg a közösséget.

Látogassa meg a Levels.fyi közösségét, hogy kapcsolatba lépjen különböző cégek alkalmazottaival, karriertippeket kapjon és még sok mást.

Látogasson el most!

GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Loadsmart cégnél: Szoftvermérnöki vezető évi $88,094 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Loadsmart cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $66,098.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Loadsmart cégnél

Kapcsolódó cégek

  • Fidelity Investments
  • Vanguard
  • Insureon
  • GEICO
  • Formlabs
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források