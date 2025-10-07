Cégjegyzék
LG Ads Full-Stack Szoftvermérnök Fizetések Greater Bengaluru helyen

A medián Full-Stack Szoftvermérnök kompenzációs in Greater Bengaluru csomag a LG Ads cégnél összesen ₹4.84M yearként. Tekintsd meg a LG Ads teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/7/2025

Medián fizetési csomag
company icon
LG Ads
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Összesen évente
₹4.84M
Szint
L3
Alapbér
₹4.54M
Stock (/yr)
₹0
Bónusz
₹303K
Cégnél töltött évek
3 Év
Tapasztalat (év)
3 Év
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Full-Stack Szoftvermérnök pozícióra a LG Ads cégnél in Greater Bengaluru évi ₹6,536,340 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A LG Ads cégnél a Full-Stack Szoftvermérnök szerepkörre in Greater Bengaluru jelentett medián éves teljes kompenzáció ₹5,180,077.

