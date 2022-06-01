Cégjegyzék
Levi Ray & Shoup
Levi Ray & Shoup Fizetések

A Levi Ray & Shoup medián fizetése $154,690 egy Szoftvermérnök pozícióhoz. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Levi Ray & Shoup. Utoljára frissítve: 11/27/2025

Szoftvermérnök
$155K
GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Levi Ray & Shoup cégnél: Szoftvermérnök at the Common Range Average level évi $154,690 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Levi Ray & Shoup cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $154,690.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Levi Ray & Shoup cégnél

Egyéb források

