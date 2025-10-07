Cégjegyzék
Level AI Full-Stack Szoftvermérnök Fizetések

A medián Full-Stack Szoftvermérnök kompenzációs in India csomag a Level AI cégnél összesen ₹3.15M yearként. Tekintsd meg a Level AI teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/7/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Level AI
Software Engineer
hidden
Összesen évente
₹3.15M
Szint
Senior
Alapbér
₹3.15M
Stock (/yr)
₹0
Bónusz
₹0
Cégnél töltött évek
2-4 Év
Tapasztalat (év)
2-4 Év
GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Full-Stack Szoftvermérnök pozícióra a Level AI cégnél in India évi ₹3,778,225 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Level AI cégnél a Full-Stack Szoftvermérnök szerepkörre in India jelentett medián éves teljes kompenzáció ₹3,151,682.

