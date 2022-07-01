Cégjegyzék
Lev Fizetések

A Lev fizetése $58,945 éves teljes kompenzációtól egy Adattudós pozícióhoz az alsó végén $597,000-ig egy Vezérkari főnök pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Lev. Utoljára frissítve: 11/27/2025

Üzleti műveletvezető
$174K
Vezérkari főnök
$597K
Adattudós
$58.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Termékmenedzser
Median $320K
Megoldástervező
$83.6K
GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Lev cégnél: Vezérkari főnök at the Common Range Average level évi $597,000 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Lev cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $174,125.

