Lettuce Grow Fizetések

A Lettuce Grow fizetése $109,450 éves teljes kompenzációtól egy Termékmenedzser pozícióhoz az alsó végén $125,000-ig egy Szoftvermérnök pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Lettuce Grow . Utoljára frissítve: 11/26/2025