Lettuce Grow
Lettuce Grow Fizetések

A Lettuce Grow fizetése $109,450 éves teljes kompenzációtól egy Termékmenedzser pozícióhoz az alsó végén $125,000-ig egy Szoftvermérnök pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Lettuce Grow. Utoljára frissítve: 11/26/2025

Termékmenedzser
$109K
Szoftvermérnök
Median $125K
GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Lettuce Grow cégnél: Szoftvermérnök évi $125,000 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Lettuce Grow cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $117,225.

Egyéb források

