Let's Highlight Fizetések

A Let's Highlight fizetése $112,200 éves teljes kompenzációtól egy Szoftvermérnök pozícióhoz az alsó végén $248,750-ig egy Termékmenedzser pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Let's Highlight. Utoljára frissítve: 11/26/2025

Termékmenedzser
$249K
Szoftvermérnök
$112K
GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Let's Highlight cégnél: Termékmenedzser at the Common Range Average level évi $248,750 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Let's Highlight cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $180,475.

