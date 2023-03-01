Cégkönyvtár
Leroy Merlin
Leroy Merlin Fizetések

Leroy Merlin fizetési tartománya $13,127 teljes kompenzációban évente Értékesítés alsó végén $114,425 Termékdizájner felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól Leroy Merlin. Utoljára frissítve: 8/13/2025

$160K

Szoftverfejlesztő
Median $35.1K

Backend szoftverfejlesztő mérnök

Termékvezető
Median $77.4K
Adattudományi vezető
$27.6K

Adattudós
$16.1K
Termékdizájner
$114K
Értékesítés
$13.1K
Szoftverfejlesztési vezető
$104K
Technikai projektmenedzser
$53.4K
Kockázati tőkés
$20.8K
GYIK

A legmagasabb fizetésű szerep a Leroy Merlin-nél a Termékdizájner at the Common Range Average level, évi $114,425 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint az esetleges részvény kompenzációt és bónuszokat.
A Leroy Merlin-nél jelentett medián éves teljes kompenzáció $35,087.

