A Full-Stack Szoftvermérnök kompenzáció in United States a Leidos cégnél $84.4K yearként a T1 szinthez és $233K yearként a T6 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $98K. Tekintsd meg a Leidos teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/7/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény ()
Bónusz
T1
$84.4K
$83.7K
$86
$621
T2
$97.1K
$96.7K
$350
$0
T3
$108K
$108K
$0
$0
T4
$132K
$131K
$0
$1.7K
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
