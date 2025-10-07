Cégjegyzék
Leidos
Leidos Full-Stack Szoftvermérnök Fizetések United States helyen

A Full-Stack Szoftvermérnök kompenzáció in United States a Leidos cégnél $84.4K yearként a T1 szinthez és $233K yearként a T6 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $98K. Tekintsd meg a Leidos teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/7/2025

Átlagos Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény ()
Bónusz
T1
(Belépő szint)
$84.4K
$83.7K
$86
$621
T2
$97.1K
$96.7K
$350
$0
T3
$108K
$108K
$0
$0
T4
$132K
$131K
$0
$1.7K
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Mik a karrierszintek a Leidos?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Full-Stack Szoftvermérnök pozícióra a Leidos cégnél in United States évi $233,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Leidos cégnél a Full-Stack Szoftvermérnök szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $98,000.

