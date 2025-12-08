Cégjegyzék
Leena AI
Itt dolgozik? Igényelje cégét
    Levels FYI Logo
  • Fizetések
  • Szoftvermérnöki vezető

  • Összes Szoftvermérnöki vezető fizetés

Leena AI Szoftvermérnöki vezető Fizetések

Az átlagos Szoftvermérnöki vezető teljes kompenzáció in India a Leena AI cégnél ₹6.79M és ₹9.27M yearként között mozog. Tekintsd meg a Leena AI teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/8/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$82.7K - $100K
India
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$77.3K$82.7K$100K$105K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Csak még 3 több Szoftvermérnöki vezető beküldésres itt: Leena AI van szükségünk a feloldáshoz!

Hívd meg barátaidat és közösségedet, hogy névtelenül osszák meg fizetésüket kevesebb mint 60 másodperc alatt. Több adat jobb betekintést jelent az olyan álláskeresők számára, mint te és közösségünk!

💰 Összes megtekintése Fizetések

💪 Hozzájárulás Az ön fizetése


Közreműködés
Mik a karrierszintek a Leena AI?

Kapj Ellenőrzött Fizetéseket a Postaládádba

Iratkozz fel az ellenőrzött Szoftvermérnöki vezető ajánlatokra.E-mailben megkapod a kompenzációs részletek részletes bontását. Tudj Meg Többet

Ez az oldal a reCAPTCHA és a Google Adatvédelmi Irányelvei és Szolgáltatási Feltételei védelmében áll.

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnöki vezető pozícióra a Leena AI cégnél in India évi ₹9,266,343 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Leena AI cégnél a Szoftvermérnöki vezető szerepkörre in India jelentett medián éves teljes kompenzáció ₹6,789,993.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Leena AI cégnél

Kapcsolódó cégek

  • Tesla
  • Roblox
  • Google
  • Coinbase
  • Intuit
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/leena-ai/salaries/software-engineering-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.