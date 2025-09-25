Cégjegyzék
Lean Staffing Solutions Üzleti elemző Fizetések

Az átlagos Üzleti elemző teljes kompenzáció in Colombia a Lean Staffing Solutions cégnél COP 31.16M és COP 45.22M yearként között mozog. Tekintsd meg a Lean Staffing Solutions teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/25/2025

Átlagos Teljes Juttatás

COP 35.34M - COP 41.04M
Colombia
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
COP 31.16MCOP 35.34MCOP 41.04MCOP 45.22M
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Üzleti elemző pozícióra a Lean Staffing Solutions cégnél in Colombia évi COP 45,222,062 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Lean Staffing Solutions cégnél a Üzleti elemző szerepkörre in Colombia jelentett medián éves teljes kompenzáció COP 31,161,421.

