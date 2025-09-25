Cégjegyzék
Lean Staffing Solutions
Lean Staffing Solutions Adminisztratív asszisztens Fizetések

Az átlagos Adminisztratív asszisztens teljes kompenzáció in Colombia a Lean Staffing Solutions cégnél COP 20.56M és COP 28.73M yearként között mozog. Tekintsd meg a Lean Staffing Solutions teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/25/2025

Átlagos Teljes Juttatás

COP 22.29M - COP 27M
Colombia
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
COP 20.56MCOP 22.29MCOP 27MCOP 28.73M
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Mik a karrierszintek a Lean Staffing Solutions?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Adminisztratív asszisztens pozícióra a Lean Staffing Solutions cégnél in Colombia évi COP 28,729,926 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Lean Staffing Solutions cégnél a Adminisztratív asszisztens szerepkörre in Colombia jelentett medián éves teljes kompenzáció COP 20,556,757.

