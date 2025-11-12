Cégjegyzék
Lead Bank
Lead Bank Backend szoftvermérnök Fizetések

A medián Backend szoftvermérnök kompenzációs in United States csomag a Lead Bank cégnél összesen $193K yearként. Tekintsd meg a Lead Bank teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/12/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Lead Bank
Software Engineer
Sunnyvale, CA
Összesen évente
$193K
Szint
L4
Alapbér
$185K
Stock (/yr)
$7.8K
Bónusz
$0
Cégnél töltött évek
0 Év
Tapasztalat (év)
4 Év
Közreműködés

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Backend szoftvermérnök pozícióra a Lead Bank cégnél in United States évi $268,500 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Lead Bank cégnél a Backend szoftvermérnök szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $172,750.

