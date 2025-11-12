Cégjegyzék
Lattice
  • Fizetések
  • Szoftvermérnök

  • Backend szoftvermérnök

Lattice Backend szoftvermérnök Fizetések

A Backend szoftvermérnök kompenzáció in United States a Lattice cégnél összesen $247K yearként a L6 szinthez. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $234K. Tekintsd meg a Lattice teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/12/2025

Átlagos Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény ()
Bónusz
L3
Software Engineer I(Belépő szint)
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
Software Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
Staff Software Engineer
$247K
$230K
$17.5K
$0
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
Options

A Lattice cégnél a Options 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)

3 years post-termination exercise window.



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Backend szoftvermérnök pozícióra a Lattice cégnél in United States évi $269,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Lattice cégnél a Backend szoftvermérnök szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $225,000.

