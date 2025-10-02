Cégjegyzék
A medián Jogi kompenzációs in New York City Area csomag a Latham & Watkins cégnél összesen $324K yearként. Tekintsd meg a Latham & Watkins teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/2/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Latham & Watkins
Legal
New York, NY
Összesen évente
$324K
Szint
L3
Alapbér
$260K
Stock (/yr)
$0
Bónusz
$63.8K
Cégnél töltött évek
0 Év
Tapasztalat (év)
2 Év
Mik a karrierszintek a Latham & Watkins?

$160K

Legfrissebb fizetési bejelentések
Nem találhatók fizetések
GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Jogi pozícióra a Latham & Watkins cégnél in New York City Area évi $455,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Latham & Watkins cégnél a Jogi szerepkörre in New York City Area jelentett medián éves teljes kompenzáció $315,000.

Egyéb források