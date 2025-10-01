Cégjegyzék
Lamoda Üzleti elemző Fizetések Moscow Metro Area helyen

A medián Üzleti elemző kompenzációs in Moscow Metro Area csomag a Lamoda cégnél összesen RUB 3.03M yearként. Tekintsd meg a Lamoda teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/1/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Lamoda
Business Analyst
Moscow, MC, Russia
Összesen évente
RUB 3.03M
Szint
L2
Alapbér
RUB 2.8M
Stock (/yr)
RUB 0
Bónusz
RUB 233K
Cégnél töltött évek
2 Év
Tapasztalat (év)
5 Év
Mik a karrierszintek a Lamoda?

RUB 13.36M

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Üzleti elemző pozícióra a Lamoda cégnél in Moscow Metro Area évi RUB 7,801,600 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Lamoda cégnél a Üzleti elemző szerepkörre in Moscow Metro Area jelentett medián éves teljes kompenzáció RUB 3,031,156.

