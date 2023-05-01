Cégjegyzék
Lambda
Lambda Fizetések

A Lambda fizetése $119,400 éves teljes kompenzációtól egy Marketing műveletek pozícióhoz az alsó végén $301,500-ig egy Értékesítés pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Lambda. Utoljára frissítve: 10/19/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Szoftvermérnök
Median $270K
Marketing
$251K
Marketing műveletek
$119K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

63 25
Termékmenedzser
$245K
Értékesítés
$302K
Megoldástervező
$231K
GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Lambda cégnél: Értékesítés at the Common Range Average level évi $301,500 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Lambda cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $248,010.

