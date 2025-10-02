A medián Műszaki programvezető kompenzációs in San Francisco Bay Area csomag a Lam Research cégnél összesen $209K yearként. Tekintsd meg a Lam Research teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/2/2025
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
33.3%
ÉV 1
33.3%
ÉV 2
33.3%
ÉV 3
A Lam Research cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:
33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (33.30% éves)
33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (33.30% éves)
33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (33.30% éves)