  • Fizetések
  • Műszaki programvezető

  • Összes Műszaki programvezető fizetés

  • San Francisco Bay Area

Lam Research Műszaki programvezető Fizetések San Francisco Bay Area helyen

A medián Műszaki programvezető kompenzációs in San Francisco Bay Area csomag a Lam Research cégnél összesen $209K yearként. Tekintsd meg a Lam Research teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/2/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Lam Research
Technical Program Manager
Fremont, CA
Összesen évente
$209K
Szint
L4
Alapbér
$167K
Stock (/yr)
$22K
Bónusz
$20K
Cégnél töltött évek
5 Év
Tapasztalat (év)
8 Év
Mik a karrierszintek a Lam Research?

$160K

Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
Vesting ütemezés

33.3%

ÉV 1

33.3%

ÉV 2

33.3%

ÉV 3

Részvény típus
RSU

A Lam Research cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (33.30% éves)

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (33.30% éves)

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (33.30% éves)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Műszaki programvezető pozícióra a Lam Research cégnél in San Francisco Bay Area évi $266,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Lam Research cégnél a Műszaki programvezető szerepkörre in San Francisco Bay Area jelentett medián éves teljes kompenzáció $207,000.

