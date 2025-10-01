Cégjegyzék
Lam Research
Lam Research Programvezető Fizetések San Francisco Bay Area helyen

A medián Programvezető kompenzációs in San Francisco Bay Area csomag a Lam Research cégnél összesen $212K yearként. Tekintsd meg a Lam Research teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/1/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Lam Research
Program Manager
Livermore, CA
Összesen évente
$212K
Szint
L5
Alapbér
$154K
Stock (/yr)
$34K
Bónusz
$23.5K
Cégnél töltött évek
6 Év
Tapasztalat (év)
7 Év
Mik a karrierszintek a Lam Research?

$160K

Legfrissebb fizetési bejelentések
HozzáadásKomp hozzáadásaKompenzáció hozzáadása

Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
Vesting ütemezés

Vesting ütemezés

33.3%

ÉV 1

33.3%

ÉV 2

33.3%

ÉV 3

Részvény típus
RSU

A Lam Research cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (33.30% éves)

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (33.30% éves)

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (33.30% éves)



GYIK

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvezető hos Lam Research in San Francisco Bay Area ligger på en årlig totalkompensasjon på $265,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Lam Research for Programvezető rollen in San Francisco Bay Area er $187,000.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Lam Research cégnél

