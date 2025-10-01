Tekintsd meg a Lam Research teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/1/2025
33.3%
ÉV 1
33.3%
ÉV 2
33.3%
ÉV 3
A Lam Research cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:
33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (33.30% éves)
33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (33.30% éves)
33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (33.30% éves)