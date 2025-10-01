Cégjegyzék
Lam Research
  Taiwan

Lam Research Vegyészmérnök Fizetések Taiwan helyen

A medián Vegyészmérnök kompenzációs in Taiwan csomag a Lam Research cégnél összesen NT$2.12M yearként. Tekintsd meg a Lam Research teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását.

Medián fizetési csomag
company icon
Lam Research
Process Engineer
Hsin-chu, TP, Taiwan
Összesen évente
NT$2.12M
Szint
PE3
Alapbér
NT$1.74M
Stock (/yr)
NT$0
Bónusz
NT$386K
Cégnél töltött évek
0 Év
Tapasztalat (év)
7 Év
Mik a karrierszintek a Lam Research?

NT$5.09M

Legfrissebb fizetési bejelentések
Vesting ütemezés

33.3%

ÉV 1

33.3%

ÉV 2

33.3%

ÉV 3

Részvény típus
RSU

A Lam Research cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (33.30% éves)

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (33.30% éves)

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (33.30% éves)



Process Engineer

Process Engineer

GYIK

Lam Research in TaiwanVegyészmérnök职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬NT$16,925,401。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Lam Research in TaiwanVegyészmérnök职位的年度总薪酬中位数为NT$2,121,661。

