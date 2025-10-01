Cégjegyzék
Lam Research
Itt dolgozik? Igényelje cégét
    Levels FYI Logo
  • Fizetések
  • Vegyészmérnök

  • Összes Vegyészmérnök fizetés

  • San Francisco Bay Area

Lam Research Vegyészmérnök Fizetések San Francisco Bay Area helyen

A medián Vegyészmérnök kompenzációs in San Francisco Bay Area csomag a Lam Research cégnél összesen $186K yearként. Tekintsd meg a Lam Research teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/1/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Lam Research
Process Engineer
Fremont, CA
Összesen évente
$186K
Szint
L4
Alapbér
$162K
Stock (/yr)
$0
Bónusz
$24K
Cégnél töltött évek
3 Év
Tapasztalat (év)
7 Év
Mik a karrierszintek a Lam Research?

$160K

Kapd meg, amit megérdemelsz

Több ezer ajánlatot tárgyaltunk már ki, és rendszeresen érünk el 30 ezer dollár+ (néha 300 ezer dollár+) növekedést. Tárgyaltasd ki a fizetésed vagy a önéletrajzod átnézését kérd igazi szakértőktől - olyan toborzóktól, akik ezt naponta csinálják.

Legfrissebb fizetési bejelentések
HozzáadásKomp hozzáadásaKompenzáció hozzáadása

Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Adatok exportálásaNyitott állások megtekintése

Vesting ütemezés

33.3%

ÉV 1

33.3%

ÉV 2

33.3%

ÉV 3

Részvény típus
RSU

A Lam Research cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (33.30% éves)

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (33.30% éves)

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (33.30% éves)



Kapj Ellenőrzött Fizetéseket a Postaládádba

Iratkozz fel az ellenőrzött Vegyészmérnök ajánlatokra.E-mailben megkapod a kompenzációs részletek részletes bontását. Tudj Meg Többet

Ez az oldal a reCAPTCHA és a Google Adatvédelmi Irányelvei és Szolgáltatási Feltételei védelmében áll.

Befoglalt Munkakörök

Új Munkakör Beküldése

Process Engineer

GYIK

The highest paying salary package reported for a Vegyészmérnök at Lam Research in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $287,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Lam Research for the Vegyészmérnök role in San Francisco Bay Area is $188,333.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Lam Research cégnél

Kapcsolódó cégek

  • Applied Materials
  • KLA
  • NetApp
  • Intel
  • Western Digital
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források