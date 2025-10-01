Cégjegyzék
A medián Szoftvermérnök kompenzációs in Greater Hong Kong Area csomag a Lalamove cégnél összesen HK$334K yearként. Tekintsd meg a Lalamove teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/1/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Lalamove
Software Engineer
Hong Kong, HK, Hong Kong (SAR)
Összesen évente
HK$334K
Szint
L2
Alapbér
HK$334K
Stock (/yr)
HK$0
Bónusz
HK$0
Cégnél töltött évek
1 Év
Tapasztalat (év)
1 Év
Mik a karrierszintek a Lalamove?

HK$1.25M

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Lalamove cégnél in Greater Hong Kong Area évi HKHK$3,493,986 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Lalamove cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Greater Hong Kong Area jelentett medián éves teljes kompenzáció HKHK$2,412,249.

