La Poste Szoftvermérnök Fizetések Greater Paris Area helyen

A medián Szoftvermérnök kompenzációs in Greater Paris Area csomag a La Poste cégnél összesen €54.5K yearként. Tekintsd meg a La Poste teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/2/2025

Medián fizetési csomag
company icon
La Poste
Software Engineer
Paris, IL, France
Összesen évente
€54.5K
Szint
L2
Alapbér
€52K
Stock (/yr)
€2.5K
Bónusz
€0
Cégnél töltött évek
2 Év
Tapasztalat (év)
4 Év
GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a La Poste cégnél in Greater Paris Area évi €69,773 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A La Poste cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Greater Paris Area jelentett medián éves teljes kompenzáció €51,985.

