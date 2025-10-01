Cégjegyzék
Kyte Szoftvermérnök Fizetések San Francisco Bay Area helyen

A medián Szoftvermérnök kompenzációs in San Francisco Bay Area csomag a Kyte cégnél összesen $195K yearként. Tekintsd meg a Kyte teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/1/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Kyte
Software Engineer
San Francisco, CA
Összesen évente
$195K
Szint
L4
Alapbér
$175K
Stock (/yr)
$20K
Bónusz
$0
Cégnél töltött évek
2 Év
Tapasztalat (év)
4 Év
Mik a karrierszintek a Kyte?

$160K

Kapd meg, amit megérdemelsz

Több ezer ajánlatot tárgyaltunk már ki, és rendszeresen érünk el 30 ezer dollár+ (néha 300 ezer dollár+) növekedést. Tárgyaltasd ki a fizetésed vagy a önéletrajzod átnézését kérd igazi szakértőktől - olyan toborzóktól, akik ezt naponta csinálják.

Gyakorlati fizetések

Közreműködés

GYIK

The highest paying salary package reported for a Szoftvermérnök at Kyte in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $250,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Kyte for the Szoftvermérnök role in San Francisco Bay Area is $185,000.

