Cégjegyzék
Kyriba
Itt dolgozik? Igényelje cégét
    Levels FYI Logo
  • Fizetések
  • Szoftvermérnök

  • Összes Szoftvermérnök fizetés

  • Warsaw Metropolitan Area

Kyriba Szoftvermérnök Fizetések Warsaw Metropolitan Area helyen

A medián Szoftvermérnök kompenzációs in Warsaw Metropolitan Area csomag a Kyriba cégnél összesen PLN 67.5K yearként. Tekintsd meg a Kyriba teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/1/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Kyriba
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Összesen évente
PLN 67.5K
Szint
L3
Alapbér
PLN 67.5K
Stock (/yr)
PLN 0
Bónusz
PLN 0
Cégnél töltött évek
1 Év
Tapasztalat (év)
8 Év
Mik a karrierszintek a Kyriba?

PLN 160K

Kapd meg, amit megérdemelsz

Több ezer ajánlatot tárgyaltunk már ki, és rendszeresen érünk el 30 ezer dollár+ (néha 300 ezer dollár+) növekedést. Tárgyaltasd ki a fizetésed vagy a önéletrajzod átnézését kérd igazi szakértőktől - olyan toborzóktól, akik ezt naponta csinálják.

Legfrissebb fizetési bejelentések
HozzáadásKomp hozzáadásaKompenzáció hozzáadása

Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Adatok exportálásaNyitott állások megtekintése
Gyakorlati fizetések

Közreműködés

Kapj Ellenőrzött Fizetéseket a Postaládádba

Iratkozz fel az ellenőrzött Szoftvermérnök ajánlatokra.E-mailben megkapod a kompenzációs részletek részletes bontását. Tudj Meg Többet

Ez az oldal a reCAPTCHA és a Google Adatvédelmi Irányelvei és Szolgáltatási Feltételei védelmében áll.

GYIK

The highest paying salary package reported for a Szoftvermérnök at Kyriba in Warsaw Metropolitan Area sits at a yearly total compensation of PLN 93,374. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Kyriba for the Szoftvermérnök role in Warsaw Metropolitan Area is PLN 67,506.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Kyriba cégnél

Kapcsolódó cégek

  • Uber
  • Apple
  • Spotify
  • Flipkart
  • Dropbox
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források