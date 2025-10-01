A Szoftvermérnök kompenzáció in United States a Kyndryl cégnél $128K yearként a Band 6 szinthez és $193K yearként a Band 9 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $122K. Tekintsd meg a Kyndryl teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/1/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Band 6
$128K
$127K
$0
$1.4K
Band 7
$119K
$117K
$1K
$1.3K
Band 8
$121K
$121K
$0
$333
Band 9
$193K
$187K
$1.3K
$5K
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
