A Szoftvermérnök kompenzáció in Greater Austin Area a Kyndryl cégnél $106K yearként a Band 6 szinthez és $121K yearként a Band 8 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Greater Austin Area csomag összesen $107K. Tekintsd meg a Kyndryl teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/1/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Band 6
$106K
$104K
$0
$2.3K
Band 7
$ --
$ --
$ --
$ --
Band 8
$121K
$121K
$0
$0
Band 9
$ --
$ --
$ --
$ --
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
