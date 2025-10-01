A Adattudós kompenzáció in Greater Bengaluru a Kyndryl cégnél összesen ₹2.79M yearként a Band 7 szinthez. A medián yeares kompenzációs in Greater Bengaluru csomag összesen ₹2.95M. Tekintsd meg a Kyndryl teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/1/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Band 6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Band 7
₹2.79M
₹2.79M
₹0
₹0
Band 8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Band 9
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
