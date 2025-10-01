Cégjegyzék
Kubrick Group Szoftvermérnök Fizetések Greater London Area helyen

A medián Szoftvermérnök kompenzációs in Greater London Area csomag a Kubrick Group cégnél összesen £31.5K yearként. Tekintsd meg a Kubrick Group teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/1/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Kubrick Group
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Összesen évente
£31.5K
Szint
L3
Alapbér
£31.5K
Stock (/yr)
£0
Bónusz
£0
Cégnél töltött évek
0-1 Év
Tapasztalat (év)
0-1 Év
Mik a karrierszintek a Kubrick Group?

£121K

Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
Gyakorlati fizetések

Közreműködés

Befoglalt Munkakörök

Adatmérnök

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Kubrick Group cégnél in Greater London Area évi £46,329 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Kubrick Group cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Greater London Area jelentett medián éves teljes kompenzáció £38,286.

