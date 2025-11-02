Cégjegyzék
Kroll
Kroll Kiberbiztonsági elemző Fizetések

A medián Kiberbiztonsági elemző kompenzációs csomag a Kroll cégnél összesen CA$138K yearként. Tekintsd meg a Kroll teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/2/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Kroll
Security Analyst
Toronto, ON, Canada
Összesen évente
CA$138K
Szint
Senior Consultant
Alapbér
CA$138K
Stock (/yr)
CA$0
Bónusz
CA$0
Cégnél töltött évek
3 Év
Tapasztalat (év)
9 Év
Mik a karrierszintek a Kroll?
Block logo
+CA$80.9K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.7K
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Kiberbiztonsági elemző pozícióra a Kroll cégnél évi CA$175,216 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Kroll cégnél a Kiberbiztonsági elemző szerepkörre jelentett medián éves teljes kompenzáció CA$92,615.

