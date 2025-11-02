Cégjegyzék
Kroll
  • Fizetések
  • Pénzügyi elemző

  • Összes Pénzügyi elemző fizetés

Kroll Pénzügyi elemző Fizetések

A medián Pénzügyi elemző kompenzációs in United States csomag a Kroll cégnél összesen $126K yearként. Tekintsd meg a Kroll teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/2/2025

Medián fizetési csomag
Kroll
Analyst
hidden
Összesen évente
$126K
Szint
L2
Alapbér
$125K
Stock (/yr)
$0
Bónusz
$1.2K
Cégnél töltött évek
0-1 Év
Tapasztalat (év)
2-4 Év
Mik a karrierszintek a Kroll?
Legfrissebb fizetési bejelentések
Közreműködés

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Pénzügyi elemző pozícióra a Kroll cégnél in United States évi $205,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Kroll cégnél a Pénzügyi elemző szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $111,200.

Egyéb források