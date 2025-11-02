Az átlagos Technikai programmenedzser teljes kompenzáció in United States a KPS Capital Partners cégnél $121K és $165K yearként között mozog. Tekintsd meg a KPS Capital Partners teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/2/2025
Átlagos Teljes Juttatás
Hívd meg barátaidat és közösségedet, hogy névtelenül osszák meg fizetésüket kevesebb mint 60 másodperc alatt. Több adat jobb betekintést jelent az olyan álláskeresők számára, mint te és közösségünk!