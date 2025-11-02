Cégjegyzék
A medián Szoftvermérnök kompenzációs in Netherlands csomag a KPN cégnél összesen €71.2K yearként. Tekintsd meg a KPN teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/2/2025

Medián fizetési csomag
company icon
KPN
Software Engineer
Zoetermeer, ZH, Netherlands
Összesen évente
€71.2K
Szint
L3
Alapbér
€67.5K
Stock (/yr)
€0
Bónusz
€3.7K
Cégnél töltött évek
4 Év
Tapasztalat (év)
7 Év
Legfrissebb fizetési bejelentések
Gyakorlati fizetések

Közreműködés

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a KPN cégnél in Netherlands évi €84,856 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A KPN cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Netherlands jelentett medián éves teljes kompenzáció €71,772.

