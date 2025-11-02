Cégjegyzék
  Adattudós
  • Adattudós

  • Összes Adattudós fizetés

KPN Adattudós Fizetések

A medián Adattudós kompenzációs in Netherlands csomag a KPN cégnél összesen €62.7K yearként. Tekintsd meg a KPN teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását.

Medián fizetési csomag
company icon
KPN
Data Scientist
Amsterdam, NH, Netherlands
Összesen évente
€62.7K
Szint
-
Alapbér
€57.9K
Stock (/yr)
€0
Bónusz
€4.8K
Cégnél töltött évek
3 Év
Tapasztalat (év)
3 Év
Mik a karrierszintek a KPN?
Legfrissebb fizetési bejelentések
Közreműködés

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Adattudós pozícióra a KPN cégnél in Netherlands évi €115,118 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A KPN cégnél a Adattudós szerepkörre in Netherlands jelentett medián éves teljes kompenzáció €61,972.

