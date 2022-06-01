Konami Gaming Fizetések

Cégjegyzék
A Konami Gaming fizetése $80,000 éves teljes kompenzációtól egy Szoftvermérnök pozícióhoz az alsó végén $85,073-ig egy Projektmenedzser pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Konami Gaming. Utoljára frissítve: 11/25/2025

Szoftvermérnök
Median $80K
Projektmenedzser
$85.1K
A legmagasabban fizető pozíció a Konami Gaming cégnél: Projektmenedzser at the Common Range Average level évi $85,073 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Konami Gaming cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $82,536.

