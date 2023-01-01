Cégjegyzék
Kohler Fizetések

A Kohler fizetése $58,800 éves teljes kompenzációtól egy Programmenedzser pozícióhoz az alsó végén $170,850-ig egy Technikai programmenedzser pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Kohler. Utoljára frissítve: 11/25/2025

Szoftvermérnök
Median $80K
Gépészmérnök
Median $94.8K
Üzleti elemző
$97K

Adattudós
$115K
Terméktervező
$164K
Termékmenedzser
$139K
Programmenedzser
$58.8K
Megoldástervező
$144K
Technikai programmenedzser
$171K
GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Kohler cégnél: Technikai programmenedzser at the Common Range Average level évi $170,850 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Kohler cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $114,570.

